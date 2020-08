Opere abusive in un’area del Parco Nazionale a Centola. L’Ente ne ordina la demolizione

Il Raggruppamento Carabinieri Parchi, della Stazione di Marina di Pisciotta, ha accertato la realizzazione di abusi edilizi nel territorio di Centola, in località Portigliola.

Diverse le opere realizzate: muri di contenimento in pietra locale, un locale interrato di circa 80 metri cubi con solaio terrazzato munito di ringhiera in ferro e parapetto in pietra, muri di recinzione e muri di pietra.

L’intera opera in questione è stata costruita in un’area inserita nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in assenza del necessario Nulla Osta da parte dell’Ente.

Il Parco ha così ordinato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 90 giorni dalla notifica.

– Paola Federico –