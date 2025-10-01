Opere abusive in una zona protetta del Parco Nazionale a Castellabate. Ordinata la demolizione
Durante alcuni controlli dei Carabinieri Reparto Parco a Castellabate sono stati accertati abusi edilizi.
In particolare i Carabinieri nel locale Nucleo hanno accertato che in località Valle erano state realizzate delle opere abusive su un terreno consistenti in uno scavo sul lato sud di un immobile preesistente, una pavimentazione in calcestruzzo di circa 10,20 x 6,70 metri con la realizzazione di 3 pilastri sui quali poggia un terrazzo.
Realizzato anche un muro di contenimento in calcestruzzo armato di circa 25 metri di lunghezza e alto un metro, oltre a una fondazione di 30 centimetri di altezza e una scala in calcestruzzo.
Le opere sono state realizzate in assenza del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in un’area ricadente nella zona C2 della perimetrazione dell’Ente.
Sono stati ordinati quindi la demolizione delle strutture abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.