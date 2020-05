Operazione “Tortuga” a Salerno. Il Sottosegretario alla Difesa Tofalo: “Grazie alla Guardia di Finanza”

“Quello che emerge dalle immagini pubblicate oggi dalla Guardia di Finanza di Salerno, nell’ambito dell’operazione nell’area portuale, è sconcertante. Un sistema marcio che deve essere scardinato mettendo in campo ogni risorsa e applicando provvedimenti severissimi nei confronti di chi ha abusato della propria posizione per trarre benefici personali. Si tratta di un episodio gravissimo e intollerabile che da rappresentante del governo, da cittadino e da salernitano condanno fermamente”.

E’ quanto dichiara il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo in merito alla cosiddetta operazione “Tortuga” della Guardia di Finanza.

“La legalità ha bisogno di una ‘manutenzione’ quotidiana e ad assicurarla sono i nostri uomini e le nostre donne in divisa – scrive Tofalo – Grazie alle Forze dell’Ordine e di Polizia sempre a lavoro contro il crimine. In particolare, i miei complimenti alla Guardia di Finanza per questa significativa operazione”.

– Claudia Monaco –

