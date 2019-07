Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in cooperazione con Europol, ha concluso una vasta operazione di polizia, denominata “Viribus”, per contrastare a livello globale i traffici illegali di sostanze dopanti ed il loro utilizzo nelle competizioni sportive. E’ stata smantellata un’organizzazione dedita al traffico internazionale di dopanti, operante in Italia ed in Romania, sono state arrestate 13 persone e sequestrati ingenti quantitativi di sostanze e farmaci contraffatti, per un valore complessivo di circa un milione di euro.

Il bilancio conclusivo di “Viribus” fa registrare il sequestro di un laboratorio clandestino per la produzione di sostanze stupefacenti e dopanti a Capaccio Paestum. Il 12 marzo scorso, infatti, il Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, coadiuvato da oltre 200 militari dell’Arma, in provincia di Enna e in tutto il territorio nazionale ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 12 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, precursori di droghe, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. A finire in manette anche M.R. ed R.B., 34enni di Capaccio Paestum. In quella occasione fu sequestrato il laboratorio che oggi rientra nei dati finali dell’operazione “Viribus”, lanciata dai Carabinieri del NAS e da Europol ad ottobre 2018 nel corso di un meeting a Roma nell’auditorium del Ministero della Salute. All’operazione hanno partecipato tutti i Paesi Membri dell’Unione Europea, Interpol, gli Stati Uniti d’America, la Svizzera, l’Albania, l’Ucraina, la Colombia, il Montenegro, la Moldavia, l’Islanda, la Bosnia, l’Erzegovina, l’Ucraina e il Nord Macedonia. Inoltre hanno supportato le attività l’Agenzia Mondiale Antidoping e l’Ufficio Europeo Antifrode.

Le attività antidoping hanno consentito di controllare oltre 600 atleti, dei quali 19 sono risultati positivi. A livello europeo l’operazione ha permesso di disarticolare 17 gruppi criminali dediti al traffico internazionale di sostanze dopanti, individuare e sequestrare 9 laboratori clandestini per la produzione di sostanze illecite e farmaci contraffatti, avviare in tutta Europa circa mille indagini a carico di altrettante persone coinvolte, arrestare 234 persone e sequestrare oltre 3,8 milioni di sostanze dopanti.

