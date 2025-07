La Questura di Salerno nelle scorse sere ha condotto una vasta operazione ad alto impatto in città e nell’area provinciale, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e contrastare il fenomeno della criminalità diffusa.

L’intervento, caratterizzato da servizi straordinari di controllo del territorio, è stato pianificato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Francesco Esposito. L’operazione, ritenuta di particolare rilevanza per la sicurezza delle zone interessate, ha visto la sinergica collaborazione della Polizia di Stato, con l’impiego di equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile, con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, garantendo così una capillare presenza sul territorio.

L’impegno costante delle Autorità nel garantire la tranquillità e la protezione dei cittadini si è tradotto in azioni mirate a migliorare e incrementare la percezione della sicurezza pubblica, conseguendo i seguenti risultati: 83 persone controllate di cui 21 con precedenti di polizia, 37 veicoli controllati, un verbale per infrazione al Codice della Strada, 2 sequestri di sostanza stupefacente tra cui due sigarette già preparate contenenti marijuana.

È stato fermato e individuato un marocchino che risultava non in regola con il permesso di soggiorno e gravato da diversi precedenti di polizia, in particolare per furto in abitazione. Al termine delle operazioni di identificazione è stato accompagnamento presso il CPR di Palazzo San Gervasio per la successiva espulsione dal territorio nazionale.

La Polizia di Stato con l’operazione “Alto impatto” ribadisce il proprio impegno costante e incisivo nella prevenzione e nel contrasto ai fenomeni criminali sul territorio della provincia di Salerno. L’azione congiunta delle Forze dell’Ordine, guidata dalla Questura di Salerno, mira a garantire ai cittadini la tranquillità e un efficace presidio sul territorio.