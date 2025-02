Torna in Basilicata Luigi Murno, l’operaio di Marsicovetere che è rimasto gravemente ustionato in seguito all’esplosione verificatasi nel deposito Eni di Calenzano, in Toscana, il 9 dicembre scorso.

Si trova attualmente ricoverato all’ospedale “San Carlo” di Potenza in Terapia sub-intensiva e a darne notizia è stato il sindaco del suo paese, Marco Zipparri.

“Il prossimo passo che auspichiamo avvenga nel più breve tempo possibile sarà il suo ritorno a casa, nella sua Villa d’Agri. Forza Luigi, la nostra comunità ti attende e si unisce in un forte abbraccio!” fa sapere il primo cittadino di Marsicovetere.

Il 37enne si trovava in trasferta per motivi di lavoro insieme ad altri colleghi provenienti dal potentino per conto di un’azienda di Grumento Nova quando si verificò la drammatica esplosione. Dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, fu ricoverato nel Centro Grandi Ustionati dell’ospedale di Pisa.

Due i lucani morti nel tragico incidente: Gerardo Pepe, 46enne residente a Sasso di Castalda, e Franco Cirelli, 46enne di Cirigliano, in provincia di Matera.

