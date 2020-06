“Onesto e leale, ricopriva il suo ruolo come una missione”. Carmine Cardinale ricorda Rocco Giuliano

Smarrimento e sconforto sono i sentimenti che in queste ore attanagliano il Vallo di Diano per la scomparsa del Sindaco di Polla, Rocco Giuliano.

Tanti i messaggi di stima e affetto che stanno giungendo ai familiari e alla comunità di Polla per la morte del primo cittadino avvenuta domenica pomeriggio al Policlinico di Napoli.

Cordoglio giunge anche dall’imprenditore valdianese Carmine Cardinale, amministratore della Cardinale Group.

“Rocco Giuliano resterà sempre nel mio cuore – è il ricordo di Cardinale – e sicuramente nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano perché era una persona onesta, leale, sincera e tanto altro. Come politico, la mia mente non ricorda una persona che come lui interpretava il suo ruolo come una missione. Rocco Giuliano era una persona che si prodigava per la collettività”.

“Il dolore per la sua scomparsa è immenso – conclude Cardinale – l’unica cosa che mi fa star bene è il pensiero che l’aldilà abbia riservato alla sua anima tanta serenità. Mi unisco al dolore di tutta la sua famiglia e di coloro che gli volevano bene. Ciao grande amico, ciao Rocco”.

– Claudia Monaco –

