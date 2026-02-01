Spopola una nuova truffa che vede come protagonista la Polizia Postale.

Proprio quest’ultima avvisa gli utenti invitandoli a prestare attenzione: “C’è nuova ondata di phishing. Molti utenti stanno ricevendo email che sembrano arrivare dalla Polizia Postale, con toni minacciosi e accuse di presunte ‘irregolarità digitali'” avvisano.

Riconoscerla non è semplice, ma ci sono delle accortezze da seguire. L’email sembra urgente e minacciosa, creata apposta per far andare l’utente nel panico. Anche se riposta come mittente “Polizia Postale” è bene far attenzione all’indirizzo email che di sicuro non apparterrà a domini istituzionali.

Nel testo, inoltre, verrà richiesto di cliccare su un link o scaricare un allegato per “leggere le accuse” o “regolarizzare la posizione”. E’ importante non cliccare, non aprire link e non scaricare mai gli allegati. Potrebbero contenere virus o rubare le vostre password.

Inoltre è importante non rispondere: ignorate il mittente e non fornite dati personali o credenziali. Se siete al PC, passate il mouse sopra il link (senza cliccare) per vedere dove vi porterebbe davvero: se l’indirizzo è strano, è una truffa.

Infine digita www.commissariatops.it per segnalare l’episodio alla Polizia Postale.