Omicidio Vassallo. Il Tar Lazio annulla la sospensione dal servizio per il colonnello Cagnazzo
Il Tar del Lazio ha annullato il decreto con cui il ministero della Difesa aveva disposto la sospensione precauzionale dal servizio per il colonnello Fabio Cagnazzo, coinvolto nell’inchiesta della Procura di Salerno sull’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo.
“Sembra emergere una certa carenza del quadro indiziario tale da incidere anche sui gravi indizi di colpevolezza” si legge nella motivazione.
Nei mesi scorsi l’ufficiale è tornato in libertà su decisione del Tribunale del Riesame, che ha annullato l’ordinanza con cui il Gip di Salerno dispose misure cautelari nei confronti di 4 indagati: oltre che per Cagnazzo, i provvedimenti del giudice riguardarono l’imprenditore Giuseppe Cipriano, l’ex pentito Romolo Ridosso e l’ex carabiniere Lazzaro Cioffi.
Si attende la decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio che potrebbe giungere nei prossimi giorni.
