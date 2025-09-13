Era stata marchiata sulla schiena con le iniziali B.V. Marzia Capezzuti, la 29enne milanese scomparsa da Pontecagnano nel marzo 2022 e poi trovata cadavere in un casolare a Montecorvino Pugliano nell’ottobre successivo.

La testimone Francesca Squitieri è stata sentita dai giudici della Corte di Assise di Salerno nel corso del processo a carico di Barbara Vacchiano e Damiano Noschese, i coniugi accusati dell’omicidio della ragazza che abitava in casa loro perchè fidanzata con il fratello della Vacchiano, che nel frattempo era deceduto.

Squitieri, che frequentava casa Vacchiano perchè compagna di uno dei figli della coppia, ha raccontato di conoscere la famiglia dal 2020. Secondo la sua testimonianza, come si legge su “Il Mattino”, all’epoca Marzia era una bella ragazza, “mangiava bene, fumava anche in presenza di Barbara, ma dalla fine del 2021 fino ai primi mesi del 2022 le cose sono cambiate. Marzia veniva maltrattata e dormiva su un materasso a terra. Le erano stati tagliati i capelli malissimo e, all’inizio del 2022, mi accorsi che le mancavano dei denti e quando le chiesi cosa era successo mi disse che le faceva male un dente e le era stato tolto con una pinza“.

Francesca Squitieri ha sentito la voce di Marzia per l’ultima volta tra il 6 e il 7 marzo 2022. “Stavamo mangiando una pizza io, il mio compagno ed alcuni amici e sentii, insieme ad una mia amica, la voce di Marzia che chiedeva ‘dove mi state portando?‘ E quando uscii dalla stanza di Vito non c’erano più Barbara, Damiano e Stefano, ma solo il figlio più piccolo. Poi l’8 marzo ritornai a casa loro e cercavo Marzia per regalarle dei cioccolatini per il suo compleanno, ma mi dissero che non c’era perché era andata dalla madre” ha spiegato ai giudici.

