In vista delle imminenti festività natalizie le Fiamme Gialle di Potenza hanno intensificato le attività a contrasto della commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Gli interventi sono stati eseguiti dai Finanzieri del Gruppo di Potenza, delle Compagnie di Rionero in Vulture e di Lauria e delle Tenenze di Viggiano e di Maratea e hanno interessato diverse aziende ed esercizi commerciali di Potenza e della provincia.

Le attività ispettive hanno permesso di individuare e sequestrare oltre 1 milione e 250mila di prodotti non sicuri. Tra questi, luminarie natalizie e giocattoli non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di settore, casalinghi e articoli di bigiotteria privi delle informazioni e delle avvertenze d’uso previste dal Codice del Consumo.

Il provvedimento normativo stabilisce che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute e ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione. Al termine dei controlli sono stati segnalati alla Camera di commercio i 9 titolari delle rivendite ispezionate.

L’attenzione delle Fiamme Gialle potentine è ora focalizzata sulla ricostruzione dell’intera filiera illecita per l’individuazione dei canali di approvvigionamento delle merci e dei centri di distribuzione all’ingrosso e per la segnalazione all’Autorità amministrativa degli altri responsabili. Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni di leale concorrenza.