Del miliardo di euro del Piano Strade approvato dalla Regione Campania, il Vallo di Diano ha ricevuto un finanziamento da oltre 33milioni di euro su 13 progetti, alcuni dei quali intercomunali.

Grande soddisfazione da parte della Giunta della Comunità Montana Vallo di Diano che tramite le parole del Presidente Vittorio Esposito ha commentato la notizia.

“Un sentito ringraziamento al consigliere Luca Cascone e al Presidente Vincenzo De Luca che hanno da subito accolto e fatto proprio il nostro appello di inserire i progetti di riammagliamento stradale dei Comuni all’interno della Strategia per le Aree Interne – ha detto Esposito -. Questo ha consentito di recuperare le progettualità che riguardano un tema fondamentale per le Aree Interne: la viabilità”.

La graduatoria sarà pubblicata sul prossimo BURC, mettendo così i Comuni nelle condizioni di avviare i singoli bandi in tempi brevi.

Il Presidente Esposito ha voluto in definitiva rivelare un significativo aneddoto sull’intuizione di inserire il tema viabilità nei finanziamenti per la S.N.A.I.: “Da più parti abbiamo recepito le preoccupazioni degli imprenditori locali sullo stato delle strade del Vallo di Diano – ha spiegato -. Non ce lo siamo fatti ripetere due volte ed abbiamo proposto in Regione la nostra idea, ottenendo da subito audizione ed accoglimento. E così oggi siamo a festeggiare questo risultato storico che favorisce non solo la viabilità interna dei privati cittadini, ma che facilita anche il lavoro delle nostre imprese”.

GRADUATORIA – COMUNI DEL VALLO DI DIANO