Oltre 2 milioni di euro alla Basilicata in sostegno delle imprese nei comprensori sciistici

Ammontano a circa 2,7 milioni di euro le risorse finanziarie attribuite alla Regione Basilicata quali misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici dei comuni compresi nei comprensori sciistici.

A darne notizia è l’assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo che ha seguito in sede di Conferenza Stato-Regioni l’evoluzione del decreto legge n.41 fino alla recente ripartizione dei fondi messi a disposizione delle singole Regioni.

La normativa nazionale prevede, a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste, l’istituzione di un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

“Come è noto, nella scorsa stagione sciistica invernale l’attività – sottolinea l’assessore – è rimasta ferma per le conseguenze della pandemia con danni diretti ad imprese, lavoratori e liberi professionisti, quali i maestri di sci, ed indiretti all’economia turistica e dell’accoglienza. Con gli aiuti nazionali puntiamo alla ripresa per la nuova stagione sciistica e quindi a venire incontro alle esigenze dei nostri comuni montani che rientrano nei comprensori sciistici. Gli itinerari della neve hanno da sempre rappresentato una risorsa importante per il turismo interno che intendiamo valorizzare. La Regione è già al lavoro per individuare i destinatari delle misure di sostegno e per definire i bandi che si stanno predisponendo. Inoltre, a breve è previsto anche il confronto con le associazioni di categoria. Un primo incontro con i maestri di scii è stato organizzato per mercoledì 27 ottobre”.