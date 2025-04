Si conclude nel suggestivo scenario del Castello di Rocca Cilento, nel comune di Lustra, la seconda edizione di Olivitaly Med, l’iniziativa dedicata all’olio extravergine d’oliva. L’evento ha visto la partecipazione numerosa e appassionata di produttori, esperti e amanti dell’oro verde, in un momento di grande confronto, valorizzazione e pianificazione della filiera olivicola.

Durante l’ultima giornata, oltre alle esposizioni, si sono tenuti due incontri con l’associazione Verace Pizza Napoletana, uno dedicato alle scuole superiori e uno a operatori internazionali con relative degustazioni. Ovviamente, focus sempre sull’olio extravergine d’oliva del quale si è discusso anche in merito alla presentazione sulle carte nei ristoranti.

“Un pensiero speciale – ha affermato nel corso della manifestazione il consigliere regionale Tommaso Pellegrino – va a Stefano Sgueglia, indimenticato ideatore di questo progetto straordinario, sostenuto con convinzione dall’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo. È stato per me un onore poter intervenire per sottolineare l’importanza dell’olio extravergine di oliva non solo come alimento cardine della nostra tradizione ma anche come nutriente prezioso per la salute ricco di antiossidanti naturali che aiutano a neutralizzare i radicali liberi e a proteggere il nostro organismo”.

Occasione, questa, per il consigliere regionale, di parlare della legge regionale sull’olioturismo, di cui è promotore. “Si tratta di una normativa che rappresenta una concreta opportunità di crescita per i nostri territori, attraverso la promozione di un turismo esperienziale che valorizzi l’agricoltura e in particolare la filiera dell’olio – ha sottolineato Pellegrino -. Un grazie sentito alla famiglia Sgueglia, all’assessore Caputo, al dottor Luciano D’Aponte, alla dottoressa Della Valle e a tutti coloro che, con il loro impegno, hanno reso possibile il successo di questa splendida iniziativa”.

Soddisfazione per l’evento è stata espressa anche dal sindaco di Lustra Luigi Guerra, orgoglioso di ospitare nel castello di Rocca Cilento un evento che dà risalto a livello nazionale non solo al territorio di Lustra ma dell’intero Cilento.

“Un’iniziativa di tale portata mette sicuramente in risalto un prodotto del nostro territorio che ha qualità anche importanti – ha affermato il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Giuseppe Coccorullo -. Dare valore alle aziende del territorio e creare una filiera turistica è importante. I numerosi convegni oltre a dare risalto ai valori aggiunti hanno messo in mostra anche le eventuali problematiche da risolvere. Come Parco abbiamo in mente alcune idee per far sì che i prodotti del territorio che sono un’eccellenza finiscano non solo nelle nostre tavole ma anche nei ristoranti, un’idea sarebbe appunto quella di far trovare a tavola un olio dei nostri territori piuttosto che uno comprato al supermercato, così come il vino. Ecco, in sintesi dobbiamo vendere la nostra qualità. I miei complimenti vanno alla famiglia Sgueglia per aver messo in campo questa iniziativa, l’abbiamo supportata a partire dallo scorso anno e faremo sentire forte la nostra presenza”.

Tra gli ospiti d’onore di queste tre giornate anche il Maestro Peppe Vessicchio, che legato da un forte legame con Stefano Sgueglia ha raggiunto il Cilento per l’importante occasione. “Il vero appassionato non va alla ricerca dell’olio perfetto – ha spiegato – ma cerca le espressioni delle varie diversità. Per cui se si trova nel Cilento vuole vedere che cosa è in grado di realizzare con questa pianta meravigliosa che è l’ulivo, così se va in Toscana o se va in Puglia. La cosa bella dell’ulivo è proprio che da quando è arrivato dalle nostre parti ha trovato effettivamente delle espressioni che sono direttamente collegate ai territori. L’olio è frutto del lavoro dell’uomo, della capacità di coltivarlo e di scegliere quando è il momento della frangitura, di conservarlo bene e di riuscire a estrarre il massimo dal frutto che è l’oliva. Poi ognuno estrae dall’olio quello che in qualche modo si è prefissato come obiettivo, quindi non diventa solo espressione del territorio ma anche del rapporto che l’uomo ha saputo stabilire con questa pianta”.

Durante le tre giornate sono stati ospiti del castello centinaia di visitatori presenti da ogni parte del mondo, grazie anche agli oltre 70 espositori. L’evento, oltre all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione con Scabec e ha goduto del patrocinio di Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Comune di Lustra, Associazione Nazionale Città dell’Olio, Slow Food Campania, nonché il sostegno delle principali associazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Cia, Associazione Nazionale Frantoi Oleari ANFO e Oleum (Associazione Professionale Internazionale Assaggiatori Olio d’Oliva).