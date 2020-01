Un episodio increscioso si è verificato sabato davanti all’ospedale “San Francesco d’Assisi” ad Oliveto Citra. Il fatto ha visto protagonista una donna di Colliano che, nel pomeriggio, si era recata presso l’obitorio dell’ospedale per far visita ad un parente deceduto.

Aveva parcheggiato la sua auto, una Fiat Panda, in un parcheggio antistante l’ospedale. Dopo essersi intrattenuta, per circa due ore, in ospedale, all’uscita l’amara scoperta: l’auto era stata rubata.

Inutili i tentativi di ricerca in tutto il parcheggio e nella zona circostante, l’automobile era scomparsa.

La signora non ha potuto far altro che sporgere denuncia presso i Carabinieri della Stazione di Colliano, che indagano sull’accaduto.

– Serena Picciuolo –