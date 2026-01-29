Il Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina si distingue ancora una volta per il suo impegno nella promozione della cultura sportiva e dell’educazione civica. Con entusiasmo e senso di responsabilità, l’istituto ha ufficialmente aderito all’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), in collaborazione con la Fondazione Milano-Cortina 2026, che offre agli studenti la possibilità di assistere dal vivo agli eventi olimpici o paralimpici.

Il Cicerone è il secondo liceo classico del Salernitano su un totale di otto scuole in Campania ad aver colto questa opportunità, confermando la propria vocazione all’apertura culturale e alla partecipazione attiva. Il 19 febbraio una delegazione composta da 30 alunni e 2 docenti accompagnatrici (le professoresse Maria Cappelli e Samantha Durante) sarà presente alla partita di hockey su ghiaccio femminile per la medaglia di bronzo, che si terrà presso la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (MH1) alle ore 14:40.

La partecipazione è stata formalizzata attraverso la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e la successiva accettazione da parte della Fondazione Milano-Cortina. Un’occasione unica per vivere da vicino i valori olimpici, promuovere la cittadinanza attiva e rafforzare il senso di comunità tra giovani provenienti da tutta Italia.

Il Dirigente Scolastico Antonella Vairo ha espresso soddisfazione per l’adesione all’iniziativa, sottolineando l’importanza di esperienze formative che uniscono sport, cultura e partecipazione. Il Liceo “Cicerone” si conferma così non solo presidio di eccellenza didattica, ma anche laboratorio di cittadinanza e apertura al mondo.