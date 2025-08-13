Oggi a Moliterno i funerali di Cristina Lagrutta, morta in seguito ad un incidente
Si terranno oggi pomeriggio i funerali di Cristina Lagrutta, la 57enne di Moliterno che ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale.
La donna stava percorrendo la Strada Provinciale 103 a bordo della sua Panda quando, per cause da accertare, ne ha perso il controllo finendo fuori strada.
Le esequie si terranno alle ore 16 nella Chiesa Madre di Moliterno.
