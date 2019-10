Obesity day. Il 10 ottobre all’ospedale di Villa d’Agri attività legate a “Peso e Benessere”

Anche per il 2019 il Presidio Ospedaliero “San Pio da Pietrelcina’” di Villa d’Agri aderisce all’Obesity Day – Giornata di Sensibilizzazione Nazionale su sovrappeso e salute.

La giornata, organizzata per il prossimo 10 ottobre, sarà caratterizzata da differenti attività legate al tema sovrappeso e obesità con il coinvolgimento di tutte le Unità Operative e gli Specialisti dell’ospedale di Villa d’Agri già coinvolti nel “Team multidisciplinare” afferente alla Chirurgia Bariatrica.

Tra le attività, l’Open day in sala operatoria, con la possibilità offerta a Medici ed infermieri (anche di altre strutture) di poter assistere dal vivo ad interventi di chirurgia laparoscopica bariatrica in 3D. Quattro pazienti affetti da obesità grave saranno sottoposti a delicati interventi di “Gastrectomia Verticale parziale laparoscopica (Sleeve gastrectomy)”. L’accesso alla sala sarà regolamentato ed alternato per un numero max di sei partecipanti per procedura, con registrazione obbligatoria.

Saranno allestiti inoltre ambulatori gratuiti con visite specialistiche per obesità grave, diabesità, disturbi respiratori del sonno, piede piatto degenerativo, obesità infantile ed adolescenziale, e un punto ascolto ed informativo gestito da pazienti “ex-obesi” ed associazioni di pazienti.

Sono organizzate, inoltre, relazioni scientifico-divulgative sulle maggiori patologie legate all’obesità e sulle differenti forme di trattamento.

– Paola Federico –