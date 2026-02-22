Per anni abbiamo avuto paura dei grassi. Yogurt “0%”, biscotti “senza grassi”, prodotti light ovunque, ma davvero il grasso è il nemico? La verità è più semplice: non è il grasso in sé a far ingrassare, ma l’eccesso calorico complessivo.

I grassi hanno 9 kcal per grammo (più di carboidrati e proteine) ma sono anche:

fondamentali per la produzione ormonale

necessari per assorbire vitamine come A, D, E e K

come A, D, E e K importanti per la salute del cervello

altamente sazianti

Il problema nasce quando si eliminano i grassi e si compensano con zuccheri raffinati. È quello che è successo per anni nell’industria alimentare: meno grassi, più zuccheri. Risultato? Più fame, più picchi glicemici, più desiderio di cibo.

Non tutti i grassi sono uguali, ad esempio olio extravergine, frutta secca, avocado sono alleati mentre grassi trans e ultra-processati sono da limitare.

Il punto non è “grassi sì o no” ma quali grassi, in che quantità, in quale contesto alimentare. La nutrizione non è una guerra tra macronutrienti ma è equilibrio.