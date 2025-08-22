La Gelbison dà il benvenuto a Samba Sakho Dramé, portiere 20enne, proveniente dal Lecce.

Sakho Dramé è un profilo di prospettiva internazionale, dotato di grande fisicità e personalità in campo. La sua carriera giovanile lo ha visto crescere in realtà calcistiche importanti: dal Montfermeil U17 e U19 in Francia, al Burgos Juvenil A in Spagna, fino all’esperienza italiana con il Rotonda e, più recentemente, con il Lecce.

L’estremo difensore rossoblù sarà a disposizione dello staff tecnico già dai prossimi allenamenti, pronto a dare il suo contributo alla stagione in corso.

La società Gelbison, sempre attenta alla valorizzazione dei giovani talenti, augura a Samba Sakho Dramé un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura in maglia rossoblù.