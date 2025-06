Con l’entrata in vigore del nuovo orario estivo di Trenitalia in un giorno feriale sulla linea Alta Velocità Salerno – Napoli ci sono 44 corse di Treni Regionali Veloci che viaggiano ad un massimo di 160 km/ora.

Secondo Rocco Panetta, presidente del Comitato riattivazione ferrovia Sicignano-Lagonegro “dal 2026 i Treni Regionali Veloci, oggi circolanti sulla linea Direttissima Roma-Firenze, saranno deviati sulla linea lenta Roma-Firenze, perché sulle linee Alta Velocità potranno circolare solo i nuovi Treni Regionali che raggiungono i 200 km/ora – spiega Panetta –. Questo fatto ha provocato le proteste delle Regioni e dei Comuni interessati poiché sono in ritardo le consegne dei nuovi treni regionali. La Regione Campania ha previsto l’acquisto di zero treni regionali veloci. Il problema si porrà sicuramente nel 2027-2028 quando entrerà in esercizio la tratta Alta Velocità Battipaglia – Romagnano, in cui il modello di esercizio a regime contenuto nel PFTE (Progetto Fattibilità Tecnico Economica) prevede ogni giorno 13 corse di Treni Regionali Veloci (200 km/ora) sulla relazione Napoli – Salerno – Potenza”.

Panetta rimarca il mancato acquisto dei treni anche da parte della Basilicata: “Anche in questo caso la Regione Basilicata ha previsto l’acquisto di zero Treni Regionali Veloci viaggianti a 200 km/ora. Si corre il serio rischio che l’Alta Velocità, a sud di Napoli, a differenza di quanto avviene sulla linea direttissima tra Roma e Firenze, apporterà zero benefici al traffico regionale dei pendolari, dopo aver speso miliardi di euro. I 156.000 abitanti di Basilicata meridionale, Vallo di Diano e Alburni, appartengono al bacino di utenza della linea Sicignano -Lagonegro che, invece, potrebbero fruire di collegamenti veloci a 200 km/ ora sulle tratte AV: Interconnessione della linea Sicignano – Lagonegro con linea Alta Velocità ( Polla) – Romagnano – Battipaglia, Salerno – Napoli (a monte del Vesuvio) per le relazioni Lagonegro – Battipaglia – Salerno – Napoli e sulla tratta AV dell’interconnessione della linea Sicignano – Lagonegro con linea Alta Velocità (Polla)–Romagnano, per le relazioni tra Lagonegro e Potenza.

“Tutto ciò sarebbe una beffa insopportabile per il Mezzogiorno d’Italia che il Presidente della Regione Campania e quello della Regione Basilicata hanno il potere di non far avvenire acquistando subito un congruo numero di Treni Regionali viaggianti a 200 km/ora e sottoscrivendo il progetto definitivo dei lotti AV 1b Romagnano-Fermata Intermedia e 1c Fermata Intermedia –Praja a Mare, a condizione che siano accolte le proposte di questo Comitato fatte proprie anche da delibere di Comuni della Basilicata Meridionale, del Vallo di Diano e degli Alburni”.