“La dichiarazione alla stampa dell’Assessore alla Mobilità del Comune di Salerno, al termine dei lavori effettuati da RFI alla stazione di Salerno, sul nuovo collegamento ferroviario veloce Salerno-Arechi in 19 minuti dimostra ufficialmente che il prolungamento del binario unico dedicato al Servizio Metropolitano di Trenitalia con la frequenza di un treno ogni 20 minuti non serve per raggiungere l’Aeroporto di Pontecagnano” così tuona Rocco Panetta.

Secondo Panetta “questo accade perché non si è data priorità assoluta alla costruzione della fermata dell’Aeroporto Pontecagnano sulla linea Salerno – Battipaglia, con marciapiedi lunghi 400 metri, che consentono anche la fermata dei Treni Intercity, oltre che dei Treni Regionali. Infatti il tempo di percorrenza medio sulla tratta Salerno – Fermata Aeroporto Pontecagnano, lungo la linea Salerno-Battipaglia, di un Treno Regionale è di 15 minuti, minimo 11 minuti, massimo 19 minuti, con fermata anche alla stazione di Pontecagnano.

“Nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, sulla linea Salerno-Battipaglia, ci sono, nei 2 sensi, 59 corse di Treni Regionali: 45 corse pagate dalla Regione Campania e 14 corse pagate dalla Regione Basilicata e 12 corse di Treni Intercity, pagate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per un totale di 71 corse di treni che possono fermare alla nuova Fermata di Aeroporto Pontecagnano, senza alcun bisogno di costruire un nuovo binario per il Servizio Metropolitano di Trenitalia, a meno che non si dimostri l’insufficienza del numero di corse dei treni Regionali e degli Intercity, comunque indispensabili per i collegamenti, da e per Battipaglia, Eboli, Buccino, Potenza, Sapri e, si spera presto, anche Lagonegro”.

In conclusione Panetta afferma che “è indispensabile la costruzione di un percorso pedonale coperto, con due tapis roulant, incredibilmente non previsto tra la nuova fermata ferroviaria e la nuova aerostazione, a meno che non si pensi che i viaggiatori, comprese le persone con mobilità ridotta, possano trascinare i trolley sotto il sole, il vento, la pioggia”.