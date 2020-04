Nuovo caso di Coronavirus ad Agropoli. Si tratta di una paziente oncologica

Il Sindaco di Agropoli Adamo Coppola ha annunciato un nuovo caso positivo al Coronavirus.

Si tratta di una donna del posto, paziente oncologica, che per motivi di salute è costretta a spostarsi in ospedale a Napoli per le cure del caso.

“Si pensa abbia contratto proprio lì il virus – ha sottolineato Coppola – È stata la stessa struttura ospedaliera a sottoporre a tampone la paziente e purtroppo l’esito è stato positivo. E’ stata già ricostruita la catena dei contatti”.

Salgono a 16 i casi complessivi regsitrati ad Agropoli.

– Claudia Monaco –