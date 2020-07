Nuovo caso di Coronavirus ad Agropoli. Salgono a 5 i contagi

Nuovo caso di Coronavirus ad Agropoli.

Ad annunciarlo è il Sindaco Adamo Coppola. I contagi salgono così a 5.

Si tratta di un caso riconducibile ai contatti del giovane di Agropoli rientrato da una vacanza e risultato positivo al virus. Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva disposto la chiusura di alcuni locali della movida frequentati proprio dal ragazzo e da alcuni suoi contatti.

“Abbiamo deciso di chiudere in via precauzionale – rassicura Coppola – questa sera Piazza della Mercanzia riapre rispettando tutte le norme anti-Covid. Agropoli è una città in grado di accogliere i suoi turisti in sicurezza”.

– Claudia Monaco –