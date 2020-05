C’è un nuovo caso di Coronavirus a Polla.

E’ risultato infatti positivo il tampone per il Covid-19 effettuato su uomo. Come confermato dal sindaco Rocco Giuliano, è stato subito messo in isolamento domiciliare e così anche i suoi familiari. Si tratta di una persona asintomatica che gode di ottima salute.

Salgono così a 154 i casi registrati nel Vallo di Diano e Tanagro.

– Paola Federico –