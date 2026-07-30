La Giunta Regionale della Campania, riunitasi questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia, ha approvato il Piano regionale degli strumenti finanziari per l’occupazione e l’alta formazione e una serie di provvedimenti in materia di housing, sanità, inclusione sociale, transizione energetica e valorizzazione del patrimonio culturale.

FORMAZIONE E OCCUPAZIONE GIOVANILE

È stato approvato il Piano degli strumenti finanziari per l’occupazione e l’alta formazione, con una dotazione finanziaria complessiva di 70 milioni di euro del PR FSE+ 2021-2027, articolato in due linee d’intervento: “Sostegno all’autoimpiego e all’inclusione attiva” e “Alta formazione post-laurea e inserimento lavorativo qualificato”.

Prevede l‘attivazione di un prestito a tasso zero per sostenere l’accesso dei giovani laureati residenti o domiciliati in Campania a percorsi di alta specializzazione, master e corsi professionalizzanti, anche svolti fuori regione o all’estero, purché connessi ai fabbisogni espressi dal sistema produttivo campano. Copertura delle spese: oltre alla quota di iscrizione, la misura è destinata a coprire le spese accessorie di frequenza, quali vitto, alloggio, mobilità e materiali didattici. Condizioni di rimborso: il finanziamento è a tasso zero e la restituzione prende avvio alla conclusione del percorso formativo, con una componente premiale che potrà tradursi nell’abbuono di parte delle ultime rate per chi consegue il titolo nei termini previsti. Collegamento con le imprese: i percorsi finanziabili sono selezionati in funzione della domanda di competenze espressa dalle imprese e dalle filiere produttive del territorio, secondo modalità che coinvolgeranno anche le associazioni di categoria. Incentivo all’assunzione: è prevista la possibilità di riconoscere incentivi occupazionali alle aziende del territorio che assumeranno i giovani formati. Obiettivo: ampliare l’accesso all’alta formazione specialistica e favorire la permanenza, il rientro e l’inserimento lavorativo qualificato in Campania dei profili ad elevata specializzazione.

Secondo intervento. Sostegno per l’autoimpiego e l’inclusione attiva – 15 milioni di euro

Prevede l’attivazione di uno strumento finanziario nella forma del piccolo prestito dedicato all’avvio e al consolidamento iniziale di iniziative di lavoro autonomo, attività professionali e microimprenditorialità. Destinatari: persone residenti o domiciliate in Campania in condizione di disoccupazione, inattività, svantaggio o con difficoltà di accesso al credito ordinario. Caratteristiche: il meccanismo a prestito favorisce la rotatività delle risorse pubbliche, consentendo il riuso delle somme restituite per sostenere ulteriori progetti. La misura sarà affiancata da servizi di tutoraggio, orientamento ed educazione finanziaria, la cui copertura potrà essere assicurata da una componente a fondo perduto. Obiettivo: trasformare competenze, esperienze professionali e idee progettuali in attività economiche sostenibili, rafforzando l’autonomia economica e la partecipazione al mercato del lavoro. Le analisi richiamate nell’istruttoria del provvedimento evidenziano, per la Campania, la contemporanea presenza di una domanda prospettica rilevante di profili qualificati e ad alta specializzazione e di una persistente mobilità in uscita dei giovani laureati, con il conseguente rischio di dispersione del capitale umano formato sul territorio.

HOUSING

La Giunta ha approvato l’avvio della procedura di riprogrammazione del PR Campania FESR 2021-2027, prevedendo un incremento di 132.454.556 euro, in quota UE, in favore dell’Obiettivo Specifico dedicato agli alloggi sostenibili e a prezzi accessibili. Con tale incremento la dotazione complessiva riservata alle politiche di housing sostenibile e accessibile sarà così portata a circa 245 milioni di euro totali. In coerenza con il Programma HOPE, a valere sulle risorse già disponibili e su quelle aggiuntive, saranno attivate misure di riqualificazione urbana a finalità sociale e strumenti di contrasto al disagio abitativo, con particolare attenzione alle aree ad alta tensione abitativa. ‎

SANITÀ

– Rete nefrologica

La Giunta ha recepito l’Accordo Stato-Regioni relativo al Documento di indirizzo per il Percorso Preventivo Diagnostico Terapeutico Assistenziale della Malattia Renale Cronica, garantendo omogeneità assistenziale su tutto il territorio campano. È stata contestualmente affidata alla Direzione Generale Tutela della Salute l’istituzione di un Tavolo Tecnico regionale per definire il PPDTA campano, promuovendo la gestione integrata tra i Medici di Medicina Generale e i medici specialisti nefrologi per l’istituzione della nuova Rete Nefrologica Campana.

– Formazione specifica in Medicina Generale

Sono stati approvati i nuovi criteri organizzativi e la Guida per i discenti per garantire una gestione ottimale delle risorse e delle attività didattiche dei corsi. Per il triennio 2026/2028 è stata autorizzata una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.890.000 euro.

– PNRR Sanità

La Giunta ha attestato l’attivazione di ulteriori 6 case di Comunità e un Ospedale di Comunità, che portano rispettivamente a 142 e 27 il numero totale di strutture in esercizio alla data del 30 luglio.

INCLUSIONE SOCIALE

È stata istituita la Cabina di regia regionale per l’Inclusione delle comunità Rom, Sinti e Caminanti, con l’obiettivo di monitorare a livello locale l’attuazione della Strategia Nazionale di uguaglianza, inclusione e partecipazione di Rom e Sinti e il graduale superamento degli insediamenti informali.

TRANSIZIONE ENERGETICA

Sono stati riprogrammati 40 milioni di euro del PR FESR Campania 2021-2027 per finanziare l’infrastrutturazione energetica delle aree industriali e, in particolare, i sistemi integrati di produzione, accumulo e condivisione di energia rinnovabile negli agglomerati produttivi dei Consorzi ASI. È stato, inoltre, previsto uno stanziamento di € 300.000 per la redazione dello Studio di Fattibilità dell’opera.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

È stato attribuito lo status di Museo di Interesse Regionale al “MOA – Museum of Operation Avalanche” di Eboli, gestito dall’Associazione Sophis. La struttura rappresenta un centro culturale e uno spazio della memoria storica che documenta lo sbarco degli Alleati sulle coste salernitane del 9 settembre 1943.