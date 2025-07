Accesi i nuovi impianti di illuminazione pubblica in diverse aree del territorio.

Gli interventi realizzati hanno riguardato via Pozzo 1, via Pozzo 2, via Lagno Termine e via Incarratora.

Superando diverse difficoltà tecniche è stato portato a termine un progetto molto importante per i residenti delle zone interessate, grazie al lavoro congiunto dell’Amministrazione, degli uffici comunali e della ditta esecutrice.

“Quando si avvia una progettualità ci sono a volte problemi da superare ma i risultati sono arrivati” sottolinea il primo cittadino di Teggiano Michele Di Candia.