Nuovi casi di Covid-19 nel Cilento. Tamponi positivi a Pisciotta e Capaccio

Nuovi casi di Coronavirus nel Cilento.

Il sindaco di Pisciotta, Ettore Liguori, ha confermato la positività, accertata ieri sera, di una signora proveniente dall’Ucraina e domiciliata a Caprioli. La signora, che assiste una persona anziana, si è posta già dalla data di rientro in Italia (sabato scorso) in isolamento. Stamane saranno effettuati i tamponi alle due uniche persone con cui la signora ha avuto contatti.

“La situazione è pertanto ragionevolmente sotto controllo – afferma il primo cittadino -. Alla tranquillità del nostro paese, costantemente vigilata dall’ASL e dalle Forze dell’Ordine, è necessario continuare a contribuire col semplice rispetto delle note disposizioni emanate dal Comune, dalla Regione e dal Governo nazionale. Il richiamo a comportamenti responsabili è necessario non tanto per ragioni locali (il comune è puntualmente monitorato) quanto per i dati epidemiologici generali riferiti all’intera nazione e all’intero Pianeta“.



Un altro caso di Covid-19 è stato registrato nel territorio di Capaccio Paestum. Si tratta di una cittadina rientrata dalla Tunisia che, dopo aver segnalato regolarmente il proprio rientro all’Asl di Salerno, è stata sottoposta a tampone. La donna, straniera, si trova in isolamento domiciliare ed è asintomatica.

– Paola Federico –