Nuovi casi di contagio da Covid a Santa Marina. Il sindaco Fortunato:”Rispettiamo le norme, è fondamentale”

A Santa Marina riscontrate altre 4 nuove positività al Covid-19 che portano il numero totale dei casi a 10.

“Voglio ripetere e ricordarvi nuovamente come l’attenzione ed il rispetto delle norme sia fondamentale in questo particolare momento – dichiara il sindaco Giovanni Fortunato – . Un altro consiglio che vorrei dare da padre di famiglia è quello di limitare gli spostamenti superflui, ora più che mai il senso civico di ognuno di noi deve prevalere ed in un periodo così difficile bisogna fare un altro piccolo sacrificio“.

“L’Amministrazione segue costantemente le vicende inerenti alla problematica Covid e sta contenendo e gestendo nel miglior modo possibile l’emergenza, attuando tutte le misure possibili e richiedendone anche altre” conclude il primo cittadino.

– Chiara Di Miele –