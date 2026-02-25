Nuove certificazioni informatiche agli Istituti Athena di Teggiano. Come partecipare
Nuove certificazioni informatiche per GPS 2026 agli Istituti Athena di Teggiano.
+ 2 punti completando il percorso DIGCOMPEDU rivolto a chi ha già 2 punti riconosciuti. I percorsi sono aggiornati e allineati ai nuovi criteri certificati con Accredia.
Nuovi inserimenti e passaggio dalla 2^ alla 1 ^ fascia. Possibilità di ottenere 3 punti superando i corsi
- DIGCOMPEDU (2 punti)
- DIGCOMP (1 punto)
Per maggiori informazioni: 0975 030442
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –