Nuova sede in Corso Umberto I per l’associazione di Pubblica Assistenza ANPAS Sassano

Ha ufficialmente una nuova sede l’associazione di Pubblica Assistenza ANPAS Sassano. Il sodalizio presieduto da Margherita Marra, infatti, da ieri si trova in pianta stabile in Corso Umberto I, nel centro storico del paese, all’interno di un locale messo a disposizione dal Comune.

Ricordiamo che la Pubblica Assistenza ANPAS Sassano svolge attività di Protezione Civile, ma anche trasporti sanitari ed è in prima linea da mesi per le azioni mirate a combattere l’emergenza in atto.

“Dalla prossima settimana – spiega Margherita Marra – saremo a disposizione di chi si rivolgerà alla nostra sede per la distribuzione di alimenti e generi di prima necessità. Come sempre continuiamo a sostenere la popolazione in questo momento delicato e particolarmente difficoltoso e siamo aperti ad accogliere le istanze dei cittadini che chiederanno il nostro aiuto“.

“Ringrazio il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, e l’Amministrazione per aver messo a disposizione della nostra associazione questa nuova sede – conclude – e ringrazio tutti i volontari dell’associazione per la grossa mano che stanno dando. Il nostro augurio è quello di superare presto questa fase di pandemia, ma nel frattempo possiamo soltanto continuare a garantire la nostra presenza sul territorio e la nostra azione costante“.

– Chiara Di Miele –