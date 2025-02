“Siamo orgogliosi di aver ospitato la 5^ tappa del 23° Campionato Regionale di nuoto promosso dal Centro Sportivo Italiano e di aver conquistato un nutrito numero di medaglie”.

Così esordisce l’allenatore degli agonisti di nuoto della squadra MetaCentro di San Rufo che proprio ieri ha ospitato presso la piscina del Centro Sportivo diverse centinaia di atleti e atlete provenienti da tutta la Campania per gareggiare in diversi stili, nei quali i componenti della squadra MetaCentro si sono distinti, ottenendo 17 posti sul podio.

Durante le gare, gli agonisti si sono confrontati negli stili 200 metri rana, che hanno visto trionfare al primo posto Diego Pucciarelli nella categoria Juniores maschile; 100 metri dorso; 50 metri stile libero, che hanno dato il podio a Guglielmo Gasaro al 2° posto nella categoria Ragazzi Maschile, Francesca Pia Spinillo e Lopardo Giulia, rispettivamente al 2° e 3° posto nella categoria Cadetti Femminile, Mariarita Sansalone e Mariachiara Pagano, rispettivamente 1° e 2° posto categoria Seniores Femminile e Andrea Soriero, vincitore della medaglia d’argento nella categoria Seniores Maschile; 50 metri farfalla, conquistati da Anselmo Sansalone con il 2° posto nella categoria Juniores Maschile, Giulia Lopardo con il 3° posto nella categoria Cadetti Femminile, Mariachiara Pagano con il 2° posto Seniores Femminile e Valerio Pucciarelli con il 1° posto Seniores Maschile; 200 metri stile libero e 50 metri rana, per i quali sono saliti sul podio al 1° posto Mariarita Sansalone nella categoria Seniores Femminile e Diego Pucciarelli nella categoria Juniores Maschile, al 2° posto Francesca Pia Spinillo nella categoria Cadetti Femminile, Guglielmo Gasaro nella categoria Ragazzi Maschile e Valerio Pucciarelli nella categoria Seniores Maschile, al 3° posto Andrea Soriero nella categoria Seniores Maschile.

“La tappa successiva si svolgerà di nuovo in casa MetaCentro il 2 marzo – conclude il coach Agostino Marmo – Questi risultati incoraggianti ci spronano a fare sempre meglio, infatti come sempre siamo già al lavoro per migliorare le prestazioni in occasione della prossima gara”.