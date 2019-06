Nuoto di fondo. Nelle acque di Castellabate prendono il via gare regionali e nazionali

Sta per prendere il via per il diciassettesimo anno consecutivo la stagione del nuoto in acque libere a Castellabate tra gare a carattere nazionale, regionale e locale. Fitto è anche quest’anno il programma degli appuntamenti natatori proposti dall’associazione Punta Tresino in collaborazione con l’associazione Sintesi SSD. Novità assoluta dell’estate natatoria nel paese di “Benvenuti al Sud” è il miglio marino in notturna che si terrà il 13 luglio alle ore 21.00 nello specchio d’acqua antistante la spiaggia della frazione Lago, nel cuore dell’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate.

Per la prima volta, inoltre, approderà nel Cilento il “Gran Fondo Italia”, circuito a tappe di nuoto in acque libere su lunghe distanze, pari o superiori a 15 km. La tappa di Castellabate andrà in scena il 7 luglio alle ore 7.00 e toccherà tutta la costa, dalla baia di Ogliastro Marina alla spiaggia della frazione Lago.

Il debito ufficiale con il nuoto di fondo è in programma però il 29 e 30 giugno con le gare FIN (Federazione Italiana Nuoto) sulle distanze di 1,8 km, 3 km e 5 km. Il più atteso è il Gran Prix Fondo, rivolto agli agonisti, di 5 km, che si terrà sabato 29 giugno alle ore 9.00 e che vedrà la partecipazione, così come alla 3 km, anche di atleti spagnoli, provenienti da Valencia, e di una folta schiera di nuotatori provenienti da diverse zone d’Italia. Il campo di gara è, come sempre, allestito tra lo specchio d’acqua della Grotta di San Marco di Castellabate, a ridosso del porto, e la spiaggia della frazione Lago. Nel pomeriggio di sabato 29 alle ore 18.00 andrà in scena, invece, il Gran Prix Nazionale sulla distanza di 1,8 km. Tappa conclusiva domenica 30 giugno alle ore 10.30 con il Gran Prix Nazionale di Mezzo Fondo sulla distanza di 3 km.

Nel mare Bandiera Blu di Castellabate si tornerà il 7 luglio con la tappa cilentana della quarta edizione del circuito nazionale “Gran Fondo di Nuoto”. La gara natatoria, con partenza alle ore 7.00, abbraccerà tutta l’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate per una distanza complessiva di 15 km. La partenza avverrà nella Baia di Ogliastro Marina e l’arrivo sempre nella frazione Lago.

Gran finale nel weekend del 13 e 14 luglio con il Campionato Nazionale di Nuoto in Acque Libere della Uisp (Unione Italiana Sport Per Tutti). Le gare, sulle distanze di 200, 400 e 800 metri, oltre che di 1, 2 e 3 km, si terranno sabato 13 luglio e domenica 14 luglio a partire dalle 8. In questo scenario s’inserisce l’esclusivo e suggestivo “Miglio Marino” in notturna alle ore 21.00.

“E’ una storia d’amore che va avanti da quasi vent’anni con il nuoto di fondo – spiegano gli organizzatori – grazie alla passione per questo sport e alla voglia di contribuire a promuovere un territorio stupendo come quello di Castellabate. Come ogni anno cerchiamo di introdurre delle novità per tutti coloro che vengono a trovarci, tra l’altro quest’anno avremo nuotatori anche dalla Spagna. Sicuramente le due novità in assoluto riguardano il Miglio Marino che si terrà in notturna e poi la tappa nazionale di 15 km del circuito Gran Fondo Italia, che praticamente interesserà tutta l’area marina protetta”.

