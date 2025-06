“Le novità delle dichiarazioni dei redditi 2025 ed il nuovo Concordato preventivo biennale 2.0” è il titolo del convegno che si terrà il 5 giugno dalle 15.00 alle 19.00 nell’Aula Conferenze della Certosa di Padula. E’ organizzato dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Sala Consilina-Lagonegro.

Si aprirà con i saluti istituzionali di Nunzio Ritorto, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina – Lagonegro, di Carmen Salvia, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Potenza, di Giovanni Borgia, Presidente dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro di Salerno e della sindaca di Padula Michela Cimino.

Relazione a cura di Ernesto Gatto, consigliere dell’Ordine dei Commercialisti di Palermo delegato alla Formazione, che tratterà dell’impatto del Concordato preventivo biennale sui modelli dichiarativi 2025, della nuova versione 2.0 del Concordato per il biennio 2025-2026, delle novità in tema di tassazione sostitutiva per le locazioni brevi e del nuovo impianto sanzionatorio più favorevole per le infedeltà sulle dichiarazioni 2025.

Nel corso dell’evento il dottore Riccardo Marmo, già Responsabile della Gastroenterologia dell’ospedale di Polla, presenterà un Progetto di potenziamento della Sanità locale attraverso l’utilizzo del 5×1000.

Dopo un break si partirà con la seconda parte del convegno durante la quale si discuterà di tassazione delle plusvalenze sulle vendite di immobili con interventi Superbonus, super deduzione sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato, analisi delle caratteristiche del regime premiale ISA 2025 e tutte le altre novità per le persone fisiche, le imprese e i professionisti. Alle 18.30 si terranno poi le risposte ai quesiti dei partecipanti.

Il convegno, moderato dal Presidente della Commissione rapporti con l’Agenzia delle Entrate Aurelio Mango, è accreditato all’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro ed è valido ai fini dell’assolvimento della Formazione Professionale Continua per 4 CFP.

