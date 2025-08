Si prospetta un mese di agosto ricco di eventi a Teggiano.

Domani e dopodomani si svolge l’8^ edizione di “Piedimonte in festa” con tanta musica ed ottima cucina organizzata dall’Associazione Madonna delle Grazie di Piedimonte.

Domani, 3 agosto, nel centro storico si terrà il concerto live di Manù Squillante dal titolo “Tra la mano e il cuore” mentre il 5 agosto, alle 21.30, si esibiranno Angela Cicchetti e i Pedra do Sal.

Il giorno seguente ancora musica con Cono D’Elia Band in concerto. Il 7 agosto sarà la volta della musica folk con la House Folk Music alle ore 21.

Spettacolo teatrale “Amu Persu A Rucchinu” presentato da “I Teatranti per caso” andrà in scena l’8 agosto alle 21 nel centro storico.

“Balladiano” di Nicola Casale intratterrà il pubblico il 9 agosto.

In occasione della notte di San Lorenzo, il 10 agosto alle 0re 23, in piazza IV Novembre si terrà “La Notte in bianco” organizzata da Giulio Sabini.

11-12-13 agosto dalle ore 17.00 nel centro storico si svolgerà la 30^ edizione della festa medievale “Alla Tavola Della Principessa Costanza”.

Il 14-15-16 agosto alle ore 20.30 in piazza San Marco la 10^edizione di “San Marco in festa” con i famosi stufati, musica e animazione con la presenza di simpaticissime mascotte. L’organizzazione è a cura dell’Associazione “Il Mosaico”.

Il 17 agosto alle ore 21.30 “Ricordi”, una serata di danza popolare, musica e tamorre organizzato da “ScenaTeatro” di Antonio De Rosa.

Dal 18 al 31 agosto a partire dalle 20.30 “San Marco In Volley”, organizzata dalla Parrocchia di San Marco in collaborazione con il “Bar Amici di San Marco”.

Il 20 agosto invece si svolgerà la festa in onore di San Rocco.

Ancora musica il 25 agosto, dalle 20.30 con canti e strumenti della tradizione popolare a cura dell’Associazione “Tradizioni e Suoni Lu.Di.Ci.”.

Il 29 agosto alle 21 serata musicale con la “Precedenza Music Show”.

Presso il Chiostro San Francesco il 31 agosto si terrà lo spettacolo musicale “Sonosfera” organizzato dall’Associazione “Segundo Bercetchè” e da Mario Savino.

Infine, il 7 settembre alle ore 20 a Pantano di Teggiano si svolgerà la “Festa dei nonni”, organizzata dall’Associazione Culturale “Il Falò”.