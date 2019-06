L’Associazione SApieNZA Onlus di Sanza organizza per domani, venerdì 21 giugno, un doppio appuntamento gratuito con la musica classica nel corso dell’evento “Note d’estate” che si terrà prima presso la Casa Circondariale di Vallo della Lucania alle ore 15.00 e sarà dedicato ai detenuti e in seguito, alle 19.30, nella chiesa parrocchiale di San Nicola a Ceraso.

L’ensemble Salerno Classica si esibirà sulle colonne sonore di Ennio Morricone con la partecipazione straordinaria del Coro “Sinfonie di voci Teresa Miraglia” di Sanza.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con il consigliere comunale di Sanza, Antonio Citera. Per l’occasione si terrà una raccolta fondi benefica per i bambini ospedalizzati.

“Sono fiero ed orgoglioso delle nostre attività, portate avanti con impegno e sacrificio ma che possono portare un momento di svago e benessere a chi soffre per vari motivi” ha affermato il presidente dell’associazione SApieNZA.

– Chiara Di Miele –