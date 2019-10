“Nonno Vigile” cercasi a Polla. Il Comune ha istituito il Servizio di Vigilanza davanti alle scuole

Il Comune di Polla ha istituito il Servizio di Vigilanza dinanzi alle scuole, denominato “Nonno Vigile”. Una bella occasione per i pensionati per essere utili alla società e un aiuto concreto alle famiglie i cui bambini saranno sostenuti in maniera concreta all’uscita e all’entrata da scuola.

Gli anziani che vorranno continuare a contribuire alla crescita economica, sociale e culturale della collettività, possono dunque fare la richiesta per svolgere il servizio volontario di vigilanza nei pressi degli istituti scolastici di Polla per tutelare i piccoli alunni.

La documentazione relativa all’avviso può essere acquisita direttamente dal sito del Comune di Polla all’indirizzo www.comune.polla.sa.it oppure presso il Comando di Polizia Locale in Piazza Ritorto.

Le richieste dovranno essere inviate via mail all’indirizzo protocollo.polla@asmepec.it oppure direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Polla in via delle Monache.

– Antonella D’Alto –