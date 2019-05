Nonno Felice di San Giovanni a Piro vota alle Europee a 105 anni. Lo ha sempre fatto dal 1946

Felice Magliano, 105 anni compiuti, sa cosa significa esprimere liberamente la propria volontà durante un’elezione. L’ultracentenario di San Giovanni a Piro, anche in questa tornata elettorale è tornato a votare, partecipando a tutte le consultazioni dal 1946 ad oggi.

Domenica si è presentato al seggio numero 1 nel capoluogo, a San Giovanni a Piro, accompagnato dal nipote Sandro, da solo ha preso la matita e la scheda ed è entrato in cabina per votare.

“Lo farò fino all’ultimo respiro“, ha detto prima di andare via, salutato con grande calore da presidente, segretario e scrutatori, che ormai conoscono bene il loro illustre concittadino.

L’arzillo nonnino ha combattuto nel secondo conflitto mondiale e nel ‘43 è stato deportato in diversi campi di concentramento fino al 1945 quando è stato liberato in Austria dai partigiani. Per questo, mentre tra i giovani dilaga l’astensionismo e il disinteresse, nonno Felice con il suo esempio ha voluto dimostrare che “votare è l’unico modo per far sentire la voce in democrazia, rispettando un diritto ed un dovere inalienabile“.

– Marianna Vallone –