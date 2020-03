Nonna Rosetta ospite di Radio Deejay. “Questo periodo fa paura, ma la guerra era un’altra cosa”

La simpatica Nonna Rosetta, componente di “Casa Surace”, sempre più star.

La nonnina salese ha preso parte alla trasmissione di Radio Deejay “Pinocchio” condotto da La Pina e Diego Passoni con la partecipazione de La Vale.

Nonna Rosetta ha raccontato a telefono i suoi interessi e come sta vivendo questo particolare periodo legato al Coronavirus.

“Sto sempre a casa mia – ha raccontato nonna Rosetta – mi rendo utile cucinando anche per la mia famiglia. Faccio spesso i fusilli, gli gnocchi, cavatelli, ravioli”.

Proprio sui ravioli, inoltre, nonna Rosetta ha dispensato consigli sulla preparazione. Durante l’intervista l’arzilla nonnina ha poi raccontato di seguire il “Grande Fratello” in tv.

Uno sguardo, poi, sulla difficile situazione legata al Coronavirus: “Per me è una cosa brutta – ha spiegato nonna Rosetta – succedono troppe cose. La guerra è ancora più brutta, ma era un’altra cosa. Stiamo in casa come i carcerati ma non corriamo pericoli”.

Una partecipazione che consacra la simpatica nonnina salese tra le star del web.

– Claudia Monaco –