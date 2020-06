“Non ti sei mai risparmiato, amando la gente e i nostri territori”.Vito Antonio Pagano ricorda Rocco Giuliano

E’ particolarmente commosso il ricordo che l’imprenditore valdianese Vito Antonio Pagano, fondatore del Gruppo Pagano, ha del sindaco di Polla, Rocco Giuliano, a poche ore dalla sua scomparsa.

“Un Amico è tornato al Signore. Un Amico è per sempre e tu lo sei ancora di più: sei stato buono, leale e sincero, sei stato sempre vicino a tutti; non ti sei mai risparmiato, hai amato la gente e i nostri territori, hai ricoperto il tuo ruolo istituzionale solo per missione e con grande umanità” scrive Pagano ricordando l’uomo, amico e politico che per l’intero comprensorio rimarrà una figura istituzionale storica, contraddistinta dall’essere sempre vicina alla sua gente e alle esigenze del territorio.

“Sai, Amico mio, non pensavo che ci saremmo allontanati così presto – continua l’imprenditore rivolgendosi al compianto Sindaco -. Purtroppo ciò è avvenuto e mi trovo qui a pensarti e a scriverti, a immaginarti tra gli Angeli in festa e a sperare lì la tua anima abbia il ristoro che merita“.

– Chiara Di Miele –