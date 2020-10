Non si fermano all’alt della Polizia e si danno alla fuga. A Salerno denunciati due ucraini

Gli agenti della Polizia di Stato nella zona industriale di Salerno hanno denunciato due uomini a bordo di un’Audi con targa ucraina.

In particolare, gli agenti della Sezione Volanti, hanno proceduto ad un controllo dell’auto. Insospettiti, hanno intimato al conducente di fermarsi, ma l’uomo alla guida ha iniziato una precipitosa fuga mettendo a rischio la circolazione stradale.

Al termine di un breve inseguimento, la Polizia ha definitivamente bloccato l’auto in fuga nei pressi dello Stadio Arechi, luogo in cui il conducente ha messo fine alla sconsiderata corsa in quanto ha perso il controllo del veicolo.

Nonostante l’impatto, l’uomo ha abbandonato l’auto cercando di fuggire a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.

Si tratta del 31enne ucraino V.H., regolare sul territorio nazionale, abitante nella Valle dell’Irno mentre l’altro occupante dell’auto, anch’egli ucraino, è il 38enne D.M., ugualmente in regola con le norme del soggiorno.

Il giovane alla guida dell’Audi è risultato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di oltre tre volte superiore al minimo di legge ed ha spiegato di non essersi fermato all’alt della Polizia per paura delle conseguenze cui sarebbe andato incontro per il suo stato di ubriachezza. Per questo motivo è stato denunciato alla Procura della Repubblica mentre l’auto, non marciante per i danni riportanti durante la fuga, è stata sottoposta a sequestro.

Entrambi i cittadini ucraini sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale per i tentativi di speronare, nel corso della rocambolesca fuga, la volante della Polizia.

