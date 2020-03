Non si ferma all’alt dei Carabinieri, si schianta e la sua auto prende fuoco. Paura a Salerno

Momenti di paura a Salerno dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno dapprima notato un uomo a bordo dell’auto, priva di pneumatici, che procedeva ad alta velocità.

I Carabinieri hanno tentato di intimare l’alt ma il conducente non si è fermato ed ha quasi investito un militare.

In seguito, l’auto è stata rintracciata in fiamme in Via San Leonardo con il guidatore a terra.

I Carabinieri gli hanno ordinato di allontanarsi dato il rischio di esplosione e per tutta risposta sono stati aggrediti con violenza.

L’uomo è stato bloccato con notevoli difficoltà dai militari che hanno subìto, inoltre, diverse contusioni.

In seguito è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria.

– Claudia Monaco –