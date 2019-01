Non rispetta l’obbligo di firma dandosi per malato, ma ruba all’Università di Salerno. Arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore hanno dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura coercitiva dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria con quella degli arresti domiciliari a carico del 35enne B.V., in quanto responsabile della violazione reiterata dell’obbligo della firma settimanale presso il Commissariato.

Dopo l’arresto eseguito dalla Polizia a Rieti per furto aggravato, il Tribunale di quel capoluogo aveva disposto a carico dell’uomo, pluripregiudicato per reati predatori, l’obbligo di presentazione presso il Commissariato di Nocera Inferiore tre volte alla settimana, invece, aveva presentato una serie di certificati medici che attestavano una grave patologia polmonare.

Il personale della Squadra Investigativa esaminando i dati relativi ad alcuni furti commessi all’interno della Facoltà di Ingegneria di Salerno ha riscontrato una sovrapposizione di date tra l’inabilità per la firma al Commissariato e la commissione dei furti stessi.

Le indagini condotte dagli agenti della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Nocera Inferiore in collaborazione con gli agenti del Posto di Polizia presso l’Università, hanno consentito di arrestare il pregiudicato, identificato anche grazie all’utilizzo, per la prima volta in Campania, dell’innovativo sistema di riconoscimento immagini denominato “SARI”, che consente grazie ad un algoritmo il rapido confronto delle immagini video delle telecamere di sorveglianza con le foto segnaletiche presenti nella banca dati della Polizia Scientifica.

– Miriam Mangieri –