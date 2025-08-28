Non fa rientro nell’Istituto penale minorile a Potenza e fa perdere le sue tracce. Si cerca un 17enne
Si cerca dalla scorsa notte un giovane scomparso da Potenza.
Si tratta di un 17enne napoletano che avrebbe dovuto far rientro in un Istituto penale minorile della città a seguito di un permesso premio, ma quando è stato riaccompagnato dai genitori non è rientrato nella struttura, facendo perdere ogni sua traccia.
Scattato l’allarme sono state avviate immediatamente le ricerche: sul territorio sono impegnati Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia di Stato e Polizia Locale.