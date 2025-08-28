Si cerca dalla scorsa notte un giovane scomparso da Potenza.

Si tratta di un 17enne napoletano che avrebbe dovuto far rientro in un Istituto penale minorile della città a seguito di un permesso premio, ma quando è stato riaccompagnato dai genitori non è rientrato nella struttura, facendo perdere ogni sua traccia.

Scattato l’allarme sono state avviate immediatamente le ricerche: sul territorio sono impegnati Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia di Stato e Polizia Locale.