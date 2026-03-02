A Sala Consilina la Polizia di Stato nei giorni scorsi ha soccorso un 67enne che dopo una sosta ristoratrice in un’area di servizio non era riuscito a riprendere il proprio posto sull’autobus di linea sul quale stava viaggiando.

L’immediato invio di una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina ha consentito di rintracciare l’uomo che, sconfortato per l’accaduto, ha spiegato agli agenti di essere affetto da problemi di salute e di avere assoluta necessità dei farmaci salvavita che erano rimasti nel suo bagaglio a bordo del pullman che aveva proseguito la corsa verso la Calabria.

Il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina ha coordinato le pattuglie della Polizia Stradale impegnate nei servizi di vigilanza stradale sull’Autostrada A2 del Mediterraneo consentendo anche di rintracciare il mezzo pubblico e di recuperare il bagaglio, che è stato riconsegnato all’uomo.