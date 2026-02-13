Non ce l’ha fatta Angelo Libretti, l’80enne investito sabato sera a Silla di Sassano da un’automobile in transito.

Il malcapitato stava attraversando la strada quando è stato travolto da una Fiat Panda guidata da un uomo residente a Sala Consilina. Il conducente si è fermato dopo l’impatto ed ha anche accusato un malore dovuto allo spavento.

Libretti, trasportato d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, è stato ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata. Purtroppo dopo giorni di agonia il suo cuore questa mattina ha cessato di battere.

Sull’incidente sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

L’anziano lascia la moglie e due figli.

