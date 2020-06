Non ce l’ha fatta l’anziana di Teggiano rimasta ustionata dopo aver acceso con l’alcol il fuoco nel camino

Non ce l’ha fatta Maria La Maida, la 95enne che nella tarda serata dello scorso 17 giugno si è ustionata all’interno della sua abitazione in via Mezzana a Pantano di Teggiano dopo aver tentato di accendere il fuoco nel camino utilizzando l’alcol.

La sventurata anziana ha smesso di vivere ieri sera presso il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale “Cardarelli” di Napoli dove era stata trasportata in eliambulanza.

La 95enne, infatti, era stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 allertati dai familiari. Trasportata inizialmente all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, in un secondo momento era stata trasferita d’urgenza al Cardarelli a causa delle gravi ustioni riportate su circa il 50% del corpo e che purtroppo non le hanno dato scampo.

Secondo le prime ricostruzioni l’anziana nella notte, sentendo freddo, avrebbe provato ad accendere il camino con il liquido infiammabile, ma all’improvviso la bottiglia ha preso fuoco e le fiamme l’hanno avvolta.

– Chiara Di Miele –

