Sono ore di dolore per la comunità di Potenza che si appresta a dare l’ultimo saluto alla giovane Sonia Romano.

Si tratta della 17enne che la scorsa settimana era precipitata dal balcone della sua abitazione in città, restando gravemente ferita. Nonostante le cure da parte di medici e sanitari all’ospedale “San Carlo”, la giovane ha smesso di vivere l’altro ieri a causa dei seri traumi riportati.

Sonia lascia nel dolore i genitori, i fratelli, i familiari e quanti avevano avuto modo di conoscerla e di volerle bene.

I funerali saranno celebrati oggi nella chiesa di Santa Maria del Sepolcro alle ore 15.