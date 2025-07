Non ce l’ha fatta il 50enne di origine tunisina che nel pomeriggio di ieri si è cosparso di benzina e si è dato fuoco a Pontecagnano sul ponte che divide la città con Salerno.

Soccorso dai sanitari del VOPI, l’uomo è stato trasportato in condizioni disperate, con ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo, all’ospedale “Ruggi” di Salerno dove il suo cuore purtroppo ha cessato di battere.

“Non possiamo che vivere con un sentimento di profonda tristezza il tragico epilogo della vita di quest’uomo e continueremo ad essere vicini alla sua famiglia, proponendoci di sostenere tutti gli oneri necessari in questo terribile momento e garantendo la dovuta assistenza nei giorni a venire. Pagine come queste non dovrebbero mai essere scritte” è il commento del sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara.

