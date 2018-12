Nominato il Commissario prefettizio a Capaccio Paestum. Si tratta di Rosa Maria Falasca

È Rosa Maria Falasca, attuale Viceprefetto di Salerno, il nuovo Commissario prefettizio del Comune di Capaccio Paestum.

Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha proceduto con la nomina dopo le dimissioni, nei giorni scorsi, di 9 consiglieri che hanno messo fine all’Amministrazione Palumbo.

Rosa Maria Falasca, 63 anni, è stata Capo di Gabinetto e reggente dell’Area 1 – Ordine e Sicurezza pubblica, Antimafia nonché componente del gruppo ispettivo Antimafia presso la Prefettura di Salerno.

Il Viceprefetto ha già guidato altri comuni come Commissario prefettizio.

Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Nino Pagano, i consiglieri di opposizione Luca Sabatella, Pia Adinolfi, Pasquale Mazza, Pasquale Accarino, Alfonsina Montechiaro, Angelo Merola, Fernando Maria Mucciolo e Francesco Petraglia hanno rassegnato le dimissioni dinanzi al notaio Antonio Paolino di Benevento.

Alla base della scelta “mancanza di trasparenza nell’azione amministrativa, il discutibile impiego delle risorse comunali, con aggravio dei tributi a carico dei cittadini”.

L’ex Sindaco Franco Palumbo, invece, in una conferenza stampa nei giorni scorsi ha accusato gli ex consiglieri: “Denaro in cambio della mia testa – ha dichiarato –Capaccio Paestum è stata ferita da un manipolo di traditori che ha pugnalato alle spalle un’intera comunità per interessi esclusivamente personali, offrendo soldi ai consiglieri in cambio della mia testa. E’ una denuncia che faccio alla popolazione ed alla magistratura

Claudia Monaco

